«Сибирь» сообщила об уходе ассистента Андрея Мартемьянова
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В тренерском штабе новосибирской «Сибири» произошли кадровые изменения.
«Хоккейный клуб «Сибирь» принял решение не продлевать контракт с ассистентом главного тренера Александром Гольцем. Мы благодарим Александра Львовича за его работу и искренне желаем успехов в последующей деятельности», — сообщает телеграм-канал клуба.
Напомним, в середине мая стало известно, что главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов продолжит работу в команде. 59-летний специалист работает в новосибирском клубе с 2021 года. Напомним, «Сибирь» заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 уступив в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 1:4.
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