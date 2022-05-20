«Спартак» подписал новый контракт с голкипером Куликовым

Хоккейный клуб «Спартак» в телеграм-канале сообщил о подписании нового двустороннего контракта с вратарём Дмитрием Куликовым.
Отмечается, что соглашение с 20-летним голкипером заключено сроком на три года.
В прошедшем сезоне Куликов дебютировал на профессиональном уровне, проведя 27 матчей за воскресенский «Химик» при 18 победах и 93% отражённых бросков, а также дважды был признан лучшим новичком недели в Высшей хоккейной лиге. Ранее, с 2018 по 2021 год, воспитанник спартаковской школы выступал за МХК «Спартак», проведя 81 матч при 45 победах, отразив 93,3% бросков.
Напомним, «Спартак» занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона КХЛ. В первом раунде плей-офф он получил автоматическую победу над «Йокеритом», а во втором уступил СКА (1-4).
- 20 мая 2022
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