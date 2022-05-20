Колтон: как видите, у Кучерова глаза на затылке. Я не думал, что он знал, где я нахожусь

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Росс Колтон прокомментировал голевой пас Никиты Кучерова, после которого форвард забросил победную шайбу в матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:1; 2-0).
«Как видите, у него глаза на затылке, я даже не думал, что он знал, где я нахожусь. Он подарил мне этот гол», — приводит слова Колтона официальный сайт НХЛ.
В текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли — 2022 25-летний Колтон провёл девять встреч, он забросил пять шайб и отдал две результативные передачи при коэффициенте полезности «-1». 28-летний Кучеров сыграл также в девяти матчах, набрав 11 (3+8) очков при полезности «-4».
Счёт в серии между «Флоридой» и «Тампой» — 2-0 в пользу «молний». Следующая встреча пройдёт в Тампе в воскресенье, 22 мая.
- 20 мая 2022
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