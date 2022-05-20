Василевский вышел на 3-е место по числу сейвов в текущем плей-офф НХЛ, Шестёркин — лидер

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вышел на третье место по количеству отражённых бросков в текущем плей-офф. Он спас свою команду 260 раз после 284 бросков.

Больше сейвов совершили лишь российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (276 спасений после 303 бросков) и американский страж ворот «Даллас Старз» Джейк Эттингер (272 сейва после 285 бросков), уже покинувший текущий плей-офф. Пятое место в списке занимает вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, отразивший 221 из 244 бросков.

Напомним, хоккеисты «Лайтнинг» одержали победу во второй игре серии с «Флоридой» (2:1) и повели в серии со счётом 2-0. Теперь серия переезжает в Тампу. Следующий матч пройдёт в воскресенье, 22 мая, на стадионе «Амали-Арена». Начало встречи – в 20:30 мск.