Московское «Динамо» подписало контракт с игроком фарм-клуба «Филадельфии» Сушко

Московское «Динамо» подписало контракт с белорусским форвардом Максимом Сушко, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
Контракт с хоккеистом рассчитан на два сезона и носит односторонний характер.
В результате обмена с минским «Динамо» бело-голубые получили права на нападающего. Белорусская команда получила права на вратаря Ивана Жигалова.
Максим Сушко родился 10 февраля 1999 года в Бресте. Минувший сезон 23-летний леворукий нападающий провёл в Северной Америке, в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Филадельфии Флайерз» — «Лихай Вэлли Фантомс». За 63 встречи он записал на свой счёт 17 (10+7) баллов при показателе полезности «-5». Кроме того, на протяжении своей карьеры Сушко имеет в своём активе два матча в НХЛ и опыт выступлений в КХЛ за минское «Динамо», в составе которого за 30 матчей набрал 5 (2+3) очков.
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