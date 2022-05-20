Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В московском «Динамо» объяснили подписание контракта с форвардом фарм-клуба «Филадельфии»

В московском «Динамо» объяснили подписание контракта с форвардом фарм-клуба «Филадельфии»
Комментарии

Генеральный менеджер ХК «Динамо» Алексей Сопин объяснил подписание контракта с белорусским нападающим Максимом Сушко.

«Московское «Динамо» в результате обмена с минскими одноклубниками получило права на белорусского нападающего Максима Сушко и подписало контракт с ним. Это форвард силового плана, который провёл неплохой сезон в Северной Америке. Уверен, что он отлично вольётся в наш обновлённый молодой коллектив. Максим любит и умеет работать с шайбой, обладает хорошим броском и активно действует на всех участках площадки. Он без всякого сомнения принесёт пользу нашей команде в грядущем сезоне», — приводит слова Сопина официальный сайт команды.

Прошлый сезон Сушко провёл в фарм-клубе «Филадельфии Флайерз» в АХЛ — «Лихай Вэлли Фантомс».

Новость по теме
Московское «Динамо» подписало контракт с игроком фарм-клуба «Филадельфии» Сушко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022