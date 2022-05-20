В московском «Динамо» объяснили подписание контракта с форвардом фарм-клуба «Филадельфии»
Поделиться
Генеральный менеджер ХК «Динамо» Алексей Сопин объяснил подписание контракта с белорусским нападающим Максимом Сушко.
«Московское «Динамо» в результате обмена с минскими одноклубниками получило права на белорусского нападающего Максима Сушко и подписало контракт с ним. Это форвард силового плана, который провёл неплохой сезон в Северной Америке. Уверен, что он отлично вольётся в наш обновлённый молодой коллектив. Максим любит и умеет работать с шайбой, обладает хорошим броском и активно действует на всех участках площадки. Он без всякого сомнения принесёт пользу нашей команде в грядущем сезоне», — приводит слова Сопина официальный сайт команды.
Прошлый сезон Сушко провёл в фарм-клубе «Филадельфии Флайерз» в АХЛ — «Лихай Вэлли Фантомс».
Комментарии
- 20 мая 2022
-
18:40
-
18:32
-
18:19
-
17:59
-
17:51
-
17:27
-
16:55
-
16:22
-
15:34
-
15:19
-
14:24
-
14:01
-
13:17
-
12:45
-
12:20
-
11:47
-
11:17
-
11:00
-
10:40
-
10:16
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:16
-
08:54
-
08:26
-
08:25
-
08:07
-
07:46
-
07:46
-
07:21
-
07:11
-
06:52
-
06:05
-
05:50
Партнерский контент