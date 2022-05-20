Стали известны номинанты на «Кинг Клэнси Трофи» — награда, которая ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, являющемуся примером для партнёров на льду и вне его и принимающему активное участие в общественной жизни. Об этом сообщает Sportsnet.
В топ-3 попали защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелл Нурс, нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф и игрок обороны «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн.
Нурс выступал в качестве посла Free Play for Kids, помогая детям из бедных семей заниматься спортом, и Right To Play, проводя деятельность по защите, обучению и помощи детям в преодолении трудностей с помощью спорта. В 2021 году хоккеист учредил стипендию в своей старой средней школе, чтобы присудить стипендии учащимся, получающим высшее образование.
37-летний Гецлаф после 17 лет в «Анахайме» объявил о завершении карьеры. С 2010 года он был капитаном «уток». Благодаря его помощи была создана льгота «Учись играть при поддержке Райана Гецлафа», предоставляющая начинающим хоккеистам возможность выйти на лёд и бесплатно получить снаряжение. Нападающий также предоставил 9,5 тыс. детей бесплатный полный комплект экипировки для прохождения программы «Учись играть» и подписки на участие в местной локальной лиге. Он также собрал более $ 4,25 млн за последнее десятилетие для помощи фонду CureDuchenne, целью которой является спасение жизней детей, страдающих мышечной дистрофией.
Суббэн, являющийся четырёхкратным номинантом на эту награду, в 2014 году запустил свой фонд, объявил о своём обязательстве собрать $ 10 млн для детской больницы Монреаля в 2015 году, а также финансово помог украинским детям, больным раком, которым пришлось уехать из родной страны из-за нестабильной обстановки.
Победитель будет объявлен 7 июня. Бывший вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне получил награду в прошлом сезоне.
- 20 мая 2022
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