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Сборная Финляндии разгромила Великобританию со счётом 6:0

Сборная Финляндии разгромила Великобританию со счётом 6:0
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В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Финляндии и Великобритании. Встреча закончилась разгромной победой финской команды со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0).

ЧМ-2022. Группа B
20 мая 2022, пятница. 16:20 МСК
Великобритания
Окончен
0 : 6
Финляндия
0:1 Фриман (Ватанен, Ламмикко) – 06:48 (5x5)   0:2 Хиетанен (Маннинен, Лехтонен) – 11:38 (5x5)   0:3 Фильппула (Гранлунд, Хартикайнен) – 26:40 (5x5)   0:4 Армиа (Фриман, Песонен) – 28:27 (5x5)   0:5 Мяэналанен (Линделль, Охтамаа) – 49:01 (5x5)   0:6 Раяла (Хейсканен, Песонен) – 55:42 (5x4)

На седьмой минуте Никлас Фриман вывел хозяев турнира вперёд. На 12-й минуте Юусо Хиетанен удвоил преимущество финнов. На 27-й минуте Валттери Фильппула забросил третью шайбу в ворота великобританцев, а менее чем через две минуты Йоэль Армиа — четвёртую. В середине третьего периода Саку Мяэналанен довёл счёт до разгромного. На 56-й минуте Тони Раяла с передачи Миро Хейсканена реализовал большинство. Юхо Олкинуора оформил шат-аут.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Финляндия 21 мая сыграет с Австрией. Великобритания 22 мая встретится с Латвией.

Турнирная таблица ЧМ-2022
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