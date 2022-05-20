Тренер сборной Германии высказался о помощнице, попавшей в сексистский скандал на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии по хоккею Тони Сёдерхольм поделился мнением о своей помощнице в команде Джессике Кэмпбелл, попавшей в сексистский скандал на чемпионате мира — 2022.
«Она серьёзно усилила наш штаб. У неё великолепные коммуникативные навыки, она настоящая трудяга и даёт новый взгляд на игру, постоянно ищет решения, чтобы убрать ошибки из нашей игры.
Меня интересуют только хоккейные способности. Если вы сядете в самолёт и вдруг выяснится, что пилотом будет женщина, вы же не покинете его, чтобы дождаться другого рейса? Вот и я выбрал Джессику чисто с хоккейной точки зрения», — приводит слова Сёдерхольма Yle.
Напомним, Кэмпбелл во время интервью получила вопрос о её заинтересованности в коллегах-мужчинах от словацкой журналистки RTVS Барборы Жачиковой, который посчитала бестактным и оскорбительным.
- 20 мая 2022
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