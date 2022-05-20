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Бобровский сделал сумасшедший сейв на последних минутах матча с «Тампой»

Бобровский сделал сумасшедший сейв на последних минутах матча с «Тампой»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отметился сумасшедшим спасением во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, 0-2).

На 55-й минуте встречи при счёте 1:1 в ходе атаки «молний» шайбу получил Ондржей Палат, нанёсший бросок в касание. Бобровский успел переместиться и достать шайбу из-под перекладины, зафиксировав её в ловушке.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Всего Бобровский отразил 27 из 29 бросков.

Завершился второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 22 мая.

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