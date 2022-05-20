Разин рассказал о том, куда «Северсталь» направила бюджет, предназначенный для легионеров

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в своём телеграм-канале прокомментировал переход защитника Ильи Хохлова в «Металлург», а также ответил на вопрос, на что уходит бюджет клуба.

Отвечаю болельщикам на вопрос про Илью Хохлова…



1. После того как в чемпионате наступила олимпийская пауза, мы команду распустили на выходные. Придя с мини-отпуска, Илья заболел коронавирусом и пропустил «ударный цикл» тренировок. В общей сложности он не тренировался больше трёх недель. Хохлов элементарно не «набрал форму» к плей-офф! Если вы вспомните, то он много матчей пропустил в начале сезона, придя из «Сибири» и набирая нужные кондиции.



2. После сезона я лично общался с Ильёй и разговаривал по условиям контракта. Его выбор очевиден! В следующем сезоне Хохлов заработает в четыре (!) раза больше, чем предлагали мы! Чтобы оставить Хохлова, нам надо было попрощаться с защитниками: Тимашовым, Хлыстовым, Хабаровым, Макеевым и Тихоновым!



Куда делись деньги, предназначенные для легионеров? Эти деньги пошли на повышение зарплаты Вовченко, Пилипенко и ещё нескольких ограниченно свободных хоккеистов. Да и сами легионеры достойны повышения заработных плат после этого сезона!



Ещё раз повторю: работа по формированию состава идёт полным ходом. Есть определённые договорённости, но пока они не будут подкреплены подписями и печатями, говорить о них я не могу», — говорится в сообщении.