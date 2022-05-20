The Athletic — о контракте Капризова: никто не был уверен, что «Уайлд» не совершили ошибку

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мыслями о втором сезоне российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.
«Кириллу удался великолепный второй сезон, в котором он переписал книгу рекордов клуба и отработал каждый цент первой из пяти частей своего контракта на $ 45 млн — самой дорогой сделки в истории НХЛ для игрока с таким небольшим стажем в лиге.
Вспомните, что Капризов подписал то соглашение, сыграв здесь всего 55 матчей. Безусловно, он просто убрал своих конкурентов в голосовании за обладателя «Колдер Трофи», но те 27 голов и 51 очко случились в укороченном сезоне с малым количеством соперников и перед практически пустыми аренами.
Всё это означало, что никто, даже генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин, не был уверен в том, что «Уайлд» не совершили колоссальную ошибку, так быстро наградив Капризова контрактом, который соответствует настоящей суперзвезде.
Чувствовалось, что сам Герин был слегка обеспокоен, когда в первых восьми матчах кампании-2021/2022 Капризов не отличился ни разу. Но, возможно, такой медленный вход в сезон был обусловлен тем, что российский нападающий сидел без дела на протяжении двух недель в сентябре, когда находился на карантине во Флориде, приехав в Миннесоту только накануне сборов. В первый день тренировочного лагеря наставник «Уайлд» Дин Эвасон подъехал к Капризову и сказал Кириллу, что тот выглядит немного «пухлым».
Но, как только россиянин набрал обороты, он стал игроком такого уровня, какого поклонники «Минни» ещё не видели в составе их любимой команды.
Капризов закончил чемпионат с 47 голами, 61 результативной передачей и 108 очками — всё это клубные рекорды. Он принёс звёздные качества, боевой дух, желание побеждать, став кем-то, кто даёт надежду на будущее клубу, жаждущему настоящей гонки за Кубок Стэнли», — приводит слова Руссо The Athletic.
- 20 мая 2022
-
23:50
-
23:35
-
23:15
-
22:57
-
22:36
-
22:28
-
22:10
-
21:55
-
21:38
-
21:22
-
20:56
-
20:20
-
19:52
-
19:24
-
19:00
-
18:40
-
18:32
-
18:19
-
17:59
-
17:51
-
17:27
-
16:55
-
16:22
-
15:34
-
15:19
-
14:24
-
14:01
-
13:17
-
12:45
-
12:20
-
11:47
-
11:17
-
11:00
-
10:40
-
10:16