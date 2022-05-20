The Athletic — о контракте Капризова: никто не был уверен, что «Уайлд» не совершили ошибку

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мыслями о втором сезоне российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Кириллу удался великолепный второй сезон, в котором он переписал книгу рекордов клуба и отработал каждый цент первой из пяти частей своего контракта на $ 45 млн — самой дорогой сделки в истории НХЛ для игрока с таким небольшим стажем в лиге.



Вспомните, что Капризов подписал то соглашение, сыграв здесь всего 55 матчей. Безусловно, он просто убрал своих конкурентов в голосовании за обладателя «Колдер Трофи», но те 27 голов и 51 очко случились в укороченном сезоне с малым количеством соперников и перед практически пустыми аренами.



Всё это означало, что никто, даже генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин, не был уверен в том, что «Уайлд» не совершили колоссальную ошибку, так быстро наградив Капризова контрактом, который соответствует настоящей суперзвезде.



Чувствовалось, что сам Герин был слегка обеспокоен, когда в первых восьми матчах кампании-2021/2022 Капризов не отличился ни разу. Но, возможно, такой медленный вход в сезон был обусловлен тем, что российский нападающий сидел без дела на протяжении двух недель в сентябре, когда находился на карантине во Флориде, приехав в Миннесоту только накануне сборов. В первый день тренировочного лагеря наставник «Уайлд» Дин Эвасон подъехал к Капризову и сказал Кириллу, что тот выглядит немного «пухлым».



Но, как только россиянин набрал обороты, он стал игроком такого уровня, какого поклонники «Минни» ещё не видели в составе их любимой команды.



Капризов закончил чемпионат с 47 голами, 61 результативной передачей и 108 очками — всё это клубные рекорды. Он принёс звёздные качества, боевой дух, желание побеждать, став кем-то, кто даёт надежду на будущее клубу, жаждущему настоящей гонки за Кубок Стэнли», — приводит слова Руссо The Athletic.