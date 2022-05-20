«Коламбус» продлил контракт с конкурентом Даниила Тарасова

«Коламбус Блю Джекетс» на официальном сайте объявил о продлении соглашения с 28-летним финским голкипером Йоонасом Корписало.

Отмечается, что новый контракт заключён на один сезон. По этому соглашению Корписало получил $ 1,3 млн. Предыдущий контракт предусматривал заработную плату $ 2,8 млн.



В завершившемся регулярном чемпионате финский голкипер принял участие в 22 матчах, в среднем за встречу пропуская 4,15 шайбы и отражая 87,7% бросков.

Отметим, что Корписало является конкурентом 23-летнего российского голкипера Даниила Тарасова на роль бэкапа «Коламбуса». Первым номером «Блю Джекетс» считается латвийский вратарь Элвис Мерзликин, отыгравший значительную часть регулярного чемпионата. «Коламбус» не попал в плей-офф.