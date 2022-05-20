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Сборная Латвии одержала вторую победу на чемпионате мира, лишь по буллитам обыграв Австрию

Сборная Латвии одержала вторую победу на чемпионате мира, лишь по буллитам обыграв Австрию
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В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Латвии и Австрии. Встреча закончилась победой латвийской команды в серии буллитов со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0).

ЧМ-2022. Группа B
20 мая 2022, пятница. 20:20 МСК
Латвия
Окончен
4 : 3
Б
Австрия
0:1 Нисснер (Вуковиц, Раффль) – 21:10 (5x5)   1:1 Балцерс (Якс, Аболс) – 25:36 (5x5)   2:1 Букартс (Чуксте, Дзиеркалс) – 29:50 (5x4)   2:2 Хайнрих (Шнайдер, Хаудум) – 31:24 (5x3)   3:2 Балцерс (Букартс, Сотниекс) – 35:40 (5x5)   3:3 Цюндель (Ганаль, Хайнрих) – 46:21 (5x5)   4:3 Букартс – 65:00 (ПБ)

На 22-й минуте Беньямин Нисснер вывел австрийцев вперёд. На 26-й минуте Рудольф Балцерс сравнял счёт. На 30-й минуте Рихард Букартс реализовал большинство — 2:1. На 32-й минуте Доминик Хайнрих восстановил равенство в счёте — 2:2. На 36-й минуте Рудольф Балцерс оформил дубль, однако на 47-й минуте Килиан Цюндель сравнял счёт. Победный буллит на счету Роберта Букартса.

Таким образом, Латвия одержала вторую победу на турнире.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Австрия 21 мая сыграет с Финляндией. Латвия 22 мая встретится с Великобританией.

Турнирная таблица ЧМ-2022
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