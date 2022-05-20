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Казахстан проиграл в пятом матче подряд на ЧМ, с минимальным перевесом уступив Словакии

Казахстан проиграл в пятом матче подряд на ЧМ, с минимальным перевесом уступив Словакии
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В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Казахстана и Словакии. Встреча закончилась победой словацкой команды со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1).

ЧМ-2022. Группа A
20 мая 2022, пятница. 20:20 МСК
Казахстан
Окончен
3 : 4
Словакия
0:1 Коллар (Такач) – 12:12 (5x5)   1:1 Панюков (Блэкер, Орехов) – 15:17 (5x4)   2:1 Шевченко (Старченко, Валк) – 17:52 (5x4)   2:2 Фегервары (Лишка, Слафковски) – 29:47 (5x4)   2:3 Лишка (Криштоф) – 33:18 (5x4)   2:4 Слафковски – 34:26 (бул)   3:4 Панюков (Орехов) – 43:32 (5x5)

На 13-й минуте Андрей Коллар с передачи Самуэля Такача вывел Словакию вперёд. На 16-й минуте Кирилл Панюков сравнял счёт. На 18-й минуте Дмитрий Шевченко вывел Казахстан вперёд. На 30-й минуте Павел Акользин получил пятиминутное удаление за грубый фол. Через 46 секунд Мартин Фегервары сравнял счёт. На 34-й минуте Адам Лишка забросил третью шайбу в ворота Казахстана. Ещё через минуту Юрай Слафковски реализовал буллит — 4:2. На 44-й минуте Кирилл Панюков отыграл один гол.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Казахстан 22 мая сыграет с Германией. Словакия 21 мая встретится с Италией.

Турнирная таблица ЧМ-2022
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