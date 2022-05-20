Казахстан проиграл в пятом матче подряд на ЧМ, с минимальным перевесом уступив Словакии

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Казахстана и Словакии. Встреча закончилась победой словацкой команды со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1).
На 13-й минуте Андрей Коллар с передачи Самуэля Такача вывел Словакию вперёд. На 16-й минуте Кирилл Панюков сравнял счёт. На 18-й минуте Дмитрий Шевченко вывел Казахстан вперёд. На 30-й минуте Павел Акользин получил пятиминутное удаление за грубый фол. Через 46 секунд Мартин Фегервары сравнял счёт. На 34-й минуте Адам Лишка забросил третью шайбу в ворота Казахстана. Ещё через минуту Юрай Слафковски реализовал буллит — 4:2. На 44-й минуте Кирилл Панюков отыграл один гол.
Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Казахстан 22 мая сыграет с Германией. Словакия 21 мая встретится с Италией.
- 20 мая 2022
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