Президент ИИХФ прокомментировал переизбрание Третьяка на пост президента ФХР
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Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал переизбрание Владислава Третьяка на пост президента Федерации хоккея России.
«Я отправил Владиславу Третьяку сообщение с поздравлением. Мы всегда находимся на связи, несмотря на текущую ситуацию», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».
Отметим, что Третьяк был единственным кандидатом на выборах, его переизбрали единогласно.
Напомним, Третьяк является президентом Федерации хоккея России с 2006 года. Во время его руководства сборная России по хоккею выиграла Олимпийские игры 2018 года, а также четыре раза становилась чемпионом мира (2008, 2009, 2012, 2014).
Ранее ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.
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