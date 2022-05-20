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Президент ИИХФ прокомментировал переизбрание Третьяка на пост президента ФХР

Президент ИИХФ прокомментировал переизбрание Третьяка на пост президента ФХР
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Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал переизбрание Владислава Третьяка на пост президента Федерации хоккея России.

«Я отправил Владиславу Третьяку сообщение с поздравлением. Мы всегда находимся на связи, несмотря на текущую ситуацию», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Третьяк был единственным кандидатом на выборах, его переизбрали единогласно.

Напомним, Третьяк является президентом Федерации хоккея России с 2006 года. Во время его руководства сборная России по хоккею выиграла Олимпийские игры 2018 года, а также четыре раза становилась чемпионом мира (2008, 2009, 2012, 2014).

Ранее ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

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