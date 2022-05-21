Сергачёв: Василевский – лучший игрок НХЛ

Российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением об игре одноклубника и соотечественника Андрея Василевского.



«На мой взгляд, он лучший игрок НХЛ. Он всегда играет одинаково, всё делает правильно. Иногда ему забивают, но в больших матчах ты понимаешь, почему он лучший вратарь в лиги», — приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ.



Напомним, хоккеисты «Лайтнинг» одержали победу во второй игре серии с «Флоридой» (2:1) и повели в серии со счётом 2-0. Теперь серия переезжает в Тампу. Следующий матч пройдёт в воскресенье, 22 мая, на стадионе «Амали-Арена». Начало встречи – в 20:30 мск.



Эта игра стала для 27-летнего российского голкипера юбилейной – 90-й в Кубке Стэнли.



К рубежу в 90 игр российский вратарь подошёл с 55 победами и 32 поражениями. Лишь пять вратарей в истории НХЛ одержали больше побед в своих первых 90 матчах плей-офф – это Грант Фюр (66-22), Кен Драйден (64-26), Билли Смит (63-22), Жак Плант (59-28) и Турк Брода (55-35).