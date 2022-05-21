Кучеров – о Василевском: мы просто пытаемся использовать его энергию в своей игре

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением об игре одноклубника и соотечественника Андрея Василевского.



«Вася всегда рядом, он наш лучший игрок в плей-офф и регулярном чемпионате. Он выкладывается на 100 процентов в каждом матче, так что мы просто пытаемся использовать его энергию в своей игре», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.



Напомним, хоккеисты «Лайтнинг» одержали победу во второй игре серии с «Флоридой» (2:1) и повели в серии со счётом 2-0. Теперь серия переезжает в Тампу. Следующий матч пройдёт в воскресенье, 22 мая, на стадионе «Амали-Арена». Начало встречи – в 20:30 мск.



Эта игра стала для 27-летнего российского голкипера юбилейной – 90-й в Кубке Стэнли.



К рубежу в 90 игр российский вратарь подошёл с 55 победами и 32 поражениями. Лишь пять вратарей в истории НХЛ одержали больше побед в своих первых 90 матчах плей-офф – это Грант Фюр (66-22), Кен Драйден (64-26), Билли Смит (63-22), Жак Плант (59-28) и Турк Брода (55-35).