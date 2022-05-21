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«Эдмонтон» сравнял счёт в серии с «Калгари», Макдэвид набрал два очка, Драйзайтль — три

«Эдмонтон» сравнял счёт в серии с «Калгари», Макдэвид набрал два очка, Драйзайтль — три
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился второй матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 5:3.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
21 мая 2022, суббота. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стоун (Годро, Ткачук) – 03:02 (5x5)   2:0 Ритчи (Гудбрансон, Льюис) – 06:02 (5x5)   2:1 Кит (Макдэвид, Драйзайтль) – 13:38 (5x5)   3:1 Тоффоли (Линдхольм, Годро) – 22:04 (5x4)   3:2 Макдэвид (Кит, Драйзайтль) – 23:05 (4x4)   3:3 Бушар (Кит, Кейн) – 35:03 (5x4)   3:4 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 50:14 (4x5)   3:5 Драйзайтль (Смит) – 52:36 (5x5)

На четвёртой минуте Майкл Стоун вывел «огоньков» вперёд. На седьмой минуте Бретт Ритчи удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте Данкан Кит отыграл один гол, но на старте второго периода Тайлер Тоффоли вновь вернул хозяевам преимущество в две шайбы.

Через минуту Коннор Макдэвид сократил отставание. На 36-й минуте Эван Бушар в большинстве сравнял счёт. На 51-й минуте Зак Хайман с передачи Райана Ньюджент-Хопкинса в меньшинстве вывел «Эдмонтон» вперёд. На 53-й минуте Леон Драйзайтль с передачи голкипера Майка Смита забросил последнюю, пятую шайбу в ворота «Калгари».

Отметим, что Драйзайтль и Кит набрал по 3 (1+2) очка, Макдэвид — 2 (1+1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Счёт в серии стал 1-1. Следующий матч команды проведут 23 мая. Встреча пройдёт в Эдмонтоне и стартует в 03:00 по московскому времени.

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