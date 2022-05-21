«Эдмонтон» сравнял счёт в серии с «Калгари», Макдэвид набрал два очка, Драйзайтль — три

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился второй матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 5:3.
На четвёртой минуте Майкл Стоун вывел «огоньков» вперёд. На седьмой минуте Бретт Ритчи удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте Данкан Кит отыграл один гол, но на старте второго периода Тайлер Тоффоли вновь вернул хозяевам преимущество в две шайбы.
Через минуту Коннор Макдэвид сократил отставание. На 36-й минуте Эван Бушар в большинстве сравнял счёт. На 51-й минуте Зак Хайман с передачи Райана Ньюджент-Хопкинса в меньшинстве вывел «Эдмонтон» вперёд. На 53-й минуте Леон Драйзайтль с передачи голкипера Майка Смита забросил последнюю, пятую шайбу в ворота «Калгари».
Отметим, что Драйзайтль и Кит набрал по 3 (1+2) очка, Макдэвид — 2 (1+1).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Счёт в серии стал 1-1. Следующий матч команды проведут 23 мая. Встреча пройдёт в Эдмонтоне и стартует в 03:00 по московскому времени.
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