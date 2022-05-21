Ахо перехватил передачу Панарину, «Каролина» забила в пустые ворота

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин совершил грубую ошибку во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (0:2, 0-2).

На последних секундах встречи при счёте 1:0 в пользу «ураганов» форвард, находясь под прессингом, пытался вывести шайбу из своей зоны, когда «Рейнджерс» играли с пустыми воротами. Не сумев выйти из зоны, Панарин отдал сильный пас вперёд — прямо на клюшку Себастьяна Ахо. Финский форвард не растерялся и бросил — 2:0.

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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился второй матч серии 1/2 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 2:0. Первый матч серии они выиграли с минимальным отрывом. Тогда всё решил гол Иэна Коула в овертайме (2:1). Таким образом, счёт в серии теперь 2-0.