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Леон Драйзайтль повторил достижение Александра Овечкина и Коннора Макдэвида

Леон Драйзайтль повторил достижение Александра Овечкина и Коннора Макдэвида
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (5:3, 1-1).

Как отмечает StatsCentre, форвард «нефтяников» вышел на шестое место в истории НХЛ по числу очков, набранных в первых 30 встречах плей-офф. На счету немецкого нападающего теперь 42 результативных балла. По этому показателю он сравнялся с Александром Овечкиным, Коннором Макдэвидом, Яри Курри и Петером Штястны. Больше него набирали лишь Морис Ришар, Элмер Лах (оба — по 45), Барри Педерсон (51), Марио Лемье (52) и Уэйн Гретцки (70).

Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился второй матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 5:3.

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