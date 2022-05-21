«Авангард» подписал контракты с Фёдором Малыхиным и Фёдором Беляковым

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на два года с 31-летним нападающим Фёдором Малыхиным и соглашение один сезон с 29-летним защитником Фёдором Беляковым.
«Малыхин закроет дефицитную сейчас позицию центрального нападающего 3-4 звена. Это мастеровитый игрок с бойцовским характером, способный производить большой объём черновой работы, а также играть в меньшинстве. Солидный опыт выступления в КХЛ и открытый характер Фёдора помогут нам создать хорошую атмосферу в раздевалке.
Беляков — праворукий защитник, один из лучших игроков обороны в КХЛ при игре в меньшинстве. Самоотверженный, бесстрашный, может заступиться за партнёров. Всегда блокирует много бросков, что важно для нашей системы игры, в прошлом сезоне заблокировал 103 броска в 31 матче», — приводит слова генерального менеджера ХК «Авангард» Алексея Волкова официальный телеграм-канал омичей.
Напомним, Малыхин в прошедшем сезоне провёл 41 матч за «Витязь» и набрал 16 (9+7) очков, Беляков в составе «Адмирала» сыграл 31 матч и заблокировал 103 броска.
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