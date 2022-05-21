Хайман: Макдэвид — лучший игрок в мире. Этот парень хочет побеждать больше, чем кто-либо

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман после победы во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (5:3, 1-1) поделился мнением о канадском капитане команды Конноре Макдэвиде. «Нефтяники» отыгрались с 1:3, а форвард набрал 2 (1+1) очка.
«Макдэвид — лучший игрок в мире, он старается изо всех сил. Когда ты лучший, легко чувствовать себя комфортно, потому что парни равняются на тебя, но трудно продолжать стараться и бросать себе вызов. А этот парень, который хочет побеждать больше, чем кто-либо», — приводит слова Хаймана официальный сайт НХЛ.
Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился второй матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 5:3.
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