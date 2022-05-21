В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. Каждая из команд сыграла свои вторые матчи четвертьфинальных серий плей-офф Кубка Стэнли.
В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился второй матч серии 1/2 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 2:0. Первый матч серии они выиграли с минимальным отрывом. Тогда всё решил гол Иэна Коула в овертайме (2:1). Таким образом, счёт в серии теперь 2-0.
Днём ранее «Флорида» на последних секундах пропустила и проиграла во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2. Теперь счёт в серии также 0-2.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Смогут ли «Рейнджерс» и «Флорида» отыграться с 0-2?»
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
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