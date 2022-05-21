Swiss Hockey News: экс-голкипер «Авангарда» Грубец продолжит карьеру в Швейцарии
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Бывший голкипер омского «Авангарда» Шимон Грубец перейдёт в швейцарский клуб «Цюрих Лайонс», сообщает Swiss Hockey News.
В завершившемся сезоне 30-летний чешский вратарь принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых одержал 22 победы при коэффициенте надёжности 2.19 и проценте отражённых бросков 92,2. Кроме того, Грубец сыграл в 13 матчах в плей-офф, где одержал семь побед, в среднем за встречу отражая 91,5% бросков при показателе надёжности 2.57.
Голкипер выступал на Олимпийских играх — 2022.
В сезоне-2020/2021 в составе «Авангарда» чешский вратарь стал обладателем Кубка Гагарина. В ходе того регулярного чемпионата Грубец перешёл в омскую команду из «Куньлунь Ред Стар».
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