34-летний Кросби ответил на вопрос, сколько лет ещё собирается играть
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Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос, сколько ещё собирается играть.
«Ещё три сезона — это точно. После этого посмотрим. Я не хочу забегать слишком далеко вперёд. Но три будет, определённо», — приводит слова 34-летнего Кросби официальный сайт НХЛ.
Ранее его одноклубник, Евгений Малкин, говорил, что хотел бы поиграть ещё 3-4 сезона. Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг в шутку сказал на это, что будет играть не менее 4-5 лет.
Отметим, что в июле 2012 года Кросби заключил 12-летнее соглашение на $ 104,4 млн. По его условиям канадский нападающий в среднем за год получает $ 8,7 млн. За оставшиеся три сезона Кросби получит $ 26,1 млн. У 35-летнего Малкина и 35-летнего Летанга соглашения подходят к концу.
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