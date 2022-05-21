Форварду «Вашингтона» Кузнецову на 30-летие подарили торт в стилистике Формулы-1

Российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Евгению Кузнецову подарили необычный торт на 30-летие, сообщает Russian Machine Never Breaks.
В четверг Евгению Кузнецову исполнилось 30 лет.
19 мая центрфорварду исполнилось 30 лет. В подарок Кузнецов получил особенный праздничный торт. На нём было изображено название его любимой команды Формулы-1. Как выяснилось, в автогонках Евгений Кузнецов поддерживает «Макларен», за который на данный момент выступают Даниэль Риккардо и Ландо Норрис.
На верхушке торта также присутствовало лого «Мерседеса».
«Доподлинно неизвестно, отправился ли Евгений Кузнецов в Россию, как его партнёры по команде Алекс Овечкин и Алекс Алексеев. Информация о мероприятии в принципе весьма скудна, но немногим ранее в ходе недели Кузя также был отмечен на фотографии тренера по развитию московского «Динамо» в Курганово. Хотя вполне может быть, что это старое фото», — говорится в сообщении.
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