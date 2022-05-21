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Кузнецов ответил на вопрос, где собирается провести лето после вылета из плей-офф НХЛ

Кузнецов ответил на вопрос, где собирается провести лето после вылета из плей-офф НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после вылета из плей-офф Национальной хоккейной лиги ответил на вопрос, где собирается провести ближайшее лето.

«Не имею понятия. Некоторые люди любят строить планы. Но моим планом было сыграть в седьмом матче серии и двигаться уже оттуда. Моя дочь должна закончить занятия в школе 10 июня, так что посмотрим», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в ночь с 13 на 14 мая завершился шестой матч 1/4 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталс» в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в 1/2 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ.

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