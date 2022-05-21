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Сборная Дании всухую обыграла Францию и закрепилась в зоне плей-офф

Сборная Дании всухую обыграла Францию и закрепилась в зоне плей-офф
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В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Дании и Франции. Встреча закончилась победой датской команды со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

ЧМ-2022. Группа A
21 мая 2022, суббота. 12:20 МСК
Дания
Окончен
3 : 0
Франция
1:0 Регин (Сторм, Лауридсен) – 16:43 (5x5)   2:0 Блихфельд (Лауридсен, Элерс) – 25:28 (5x4)   3:0 Якобсен (Сторм) – 58:24 (en)

На 17-й минуте Петер Регин вывел сборную Дании вперёд. На 26-й минуте Йоахим Блихфельд, реализовав численное большинство, удвоил преимущество номинальных хозяев. Точку в матче на 59-й минуте голом в пустые ворота поставил Юлиан Якобсен.

Таким образом, сборная Дании одержала третью победу на текущем чемпионате мира. Французы потерпели третье поражение.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Франция 22 мая сыграет со Швейцарией. Дания 23 мая встретится с Канадой.

Турнирная таблица ЧМ-2022
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