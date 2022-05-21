Сборная Дании всухую обыграла Францию и закрепилась в зоне плей-офф

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Дании и Франции. Встреча закончилась победой датской команды со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
На 17-й минуте Петер Регин вывел сборную Дании вперёд. На 26-й минуте Йоахим Блихфельд, реализовав численное большинство, удвоил преимущество номинальных хозяев. Точку в матче на 59-й минуте голом в пустые ворота поставил Юлиан Якобсен.
Таким образом, сборная Дании одержала третью победу на текущем чемпионате мира. Французы потерпели третье поражение.
Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Франция 22 мая сыграет со Швейцарией. Дания 23 мая встретится с Канадой.
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