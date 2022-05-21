Сборная США нанесла Швеции первое поражение на чемпионате мира по хоккею — 2022

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Швеции. Встреча закончилась победой американской команды в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).
На третьей минуте Расмус Далин вывел сборную Швеции вперёд. На восьмой минуте Адам Годетт сравнял счёт. Под занавес второго периода Нейт Шмидт, реализовав численное большинство, вывел вперёд американскую сборную. На 47-й минуте Карл Грундстрём восстановил равенство в счёте — 2:2. Победу на последней минуте овертайма США принёс Адам Годетт, оформивший дубль.
Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче США 23 мая сыграют с Чехией. Швеция 22 мая встретится с Норвегий.
- 21 мая 2022
-
15:55
-
15:37
-
15:18
-
14:50
-
14:38
-
14:19
-
13:58
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:35
-
12:15
-
11:56
-
11:20
-
11:00
-
10:44
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:43
-
09:20
-
08:57
-
08:32
-
08:09
-
07:41
-
07:22
-
05:47
- 20 мая 2022
-
23:50
-
23:35
-
23:15
-
22:57
-
22:36
-
22:28
-
22:10
-
21:55