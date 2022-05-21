Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная США нанесла Швеции первое поражение на чемпионате мира по хоккею — 2022

Сборная США нанесла Швеции первое поражение на чемпионате мира по хоккею — 2022
Комментарии

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Швеции. Встреча закончилась победой американской команды в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

ЧМ-2022. Группа B
21 мая 2022, суббота. 12:20 МСК
США
Окончен
3 : 2
ОТ
Швеция
0:1 Далин (Экман-Ларссон, Ланг) – 02:28 (5x5)   1:1 Годетт (Майерс, Пик) – 07:50 (5x5)   2:1 Шмидт (Годетт, Тайнэн) – 38:58 (5x4)   2:2 Грундстрём – 46:56 (5x5)   3:2 Годетт (Тайнэн, Свейман) – 64:48 (3x3)

На третьей минуте Расмус Далин вывел сборную Швеции вперёд. На восьмой минуте Адам Годетт сравнял счёт. Под занавес второго периода Нейт Шмидт, реализовав численное большинство, вывел вперёд американскую сборную. На 47-й минуте Карл Грундстрём восстановил равенство в счёте — 2:2. Победу на последней минуте овертайма США принёс Адам Годетт, оформивший дубль.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче США 23 мая сыграют с Чехией. Швеция 22 мая встретится с Норвегий.

Турнирная таблица ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022