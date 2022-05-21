РУСАДА в апреле проверила на допинг рекордное количество хоккеистов за год

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле на допинг проверили рекордное количество хоккеистов за 2022 год, сообщает ТАСС. Протестировали 20 спортсменов.



Проверку пришлось пройти 10 игрокам сборной России, которые были вызваны на сбор перед майскими выставочными матчами со сборной Беларуси и турниром в Санкт-Петербурге. Тесты сдавали вратари Максим Третьяк («Сочи») и Вячеслав Пекса («Ак Барс»), защитники Даниил Мисюль («Локомотив») и Макар Хабаров («Северсталь»), а также нападающие Данил Алалыкин, Данил Башкиров и Алексей Пустозёров (все — «Салават Юлаев»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Марат Хайруллин («Нефтехимик») и Илья Сафонов («Ак Барс»).



Кроме того, проверили девять игроков молодёжной сборной России (до 20 лет), готовящихся к турниру в Санкт-Петербурге, который пройдёт в мае. Это голкиперы Илья Набоков («Металлург»), защитники Всеволод Альметкин («Ак Барс») и Никита Новиков («Динамо»), нападающие Никита Гребёнкин («Металлург»), Александр Волков и Александр Перевалов (оба — «Локомотив»), Павел Леука («Авангард»), Виктор Неучев («Автомобилист») и Илья Федотов («Торпедо»). Помимо этого, РУСАДА протестировало на допинг 18-летнего игрока «Ирбиса» Никиту Евсеева.



В январе-феврале РУСАДА на допинг было проверено 17 хоккеистов, в марте — ни одного.