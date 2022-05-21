Форвард сборной Швейцарии Амбюль установил новый рекорд по числу игр на чемпионатах мира

Швейцарский нападающий Андрес Амбюль побил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира по хоккею.



Матч группового этапа ЧМ-2022 с командой Канады, который проходит в эти минуты (0:0, 1-й период), стал для 38-летнего форварда 120-м на этих турнирах. Он смог превзойти достижение немецкого хоккеиста Удо Кисслинга (119 игр), который провёл свой последний чемпионат мира 31 год назад — в 1991-м.



Впервые Амбюль сыграл за Швейцарию на подобном турнире 18 лет назад — в сезоне-2003/2004. С тех пор он 17 раз выступал на чемпионатах мира, не сыграв лишь на двух из них — в сезоне-2017/2018 и 2019/2020 (был отменён из-за пандемии коронавируса). Всего за сборную Швейцарии нападающий сыграл 119 матчей, в которых набрал 52 (22+30) очка.