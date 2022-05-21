Форвард сборной Швейцарии Амбюль установил новый рекорд по числу игр на чемпионатах мира
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Швейцарский нападающий Андрес Амбюль побил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира по хоккею.
Матч группового этапа ЧМ-2022 с командой Канады, который проходит в эти минуты (0:0, 1-й период), стал для 38-летнего форварда 120-м на этих турнирах. Он смог превзойти достижение немецкого хоккеиста Удо Кисслинга (119 игр), который провёл свой последний чемпионат мира 31 год назад — в 1991-м.
Впервые Амбюль сыграл за Швейцарию на подобном турнире 18 лет назад — в сезоне-2003/2004. С тех пор он 17 раз выступал на чемпионатах мира, не сыграв лишь на двух из них — в сезоне-2017/2018 и 2019/2020 (был отменён из-за пандемии коронавируса). Всего за сборную Швейцарии нападающий сыграл 119 матчей, в которых набрал 52 (22+30) очка.
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