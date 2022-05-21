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Канада и Швейцария забросили шесть шайб в первом периоде матча чемпионата мира — 2022

Канада и Швейцария забросили шесть шайб в первом периоде матча чемпионата мира — 2022
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В эти минуты в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» продолжается матч группового этапа чемпионата мира 2022 года по хоккею между сборными Канады и Швейцарии. По окончании первого периода счёт ничейный — 3:3.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе канадской команды заброшенными шайбами отметились Кент Джонсон, Адам Лаури и Дрейк Батерсон. У швейцарцев отличились Михаэль Фора, Дин Кукан и Йонас Зигенталер.

Отметим, что обе команды одержали по четыре победы в четырёх встречах на турнире, набрав 12 очков и возглавляя группу А. Подопечные Клода Жюльена оказались сильнее Германии (5:3), Италии (6:1), Словакии (5:1) и Казахстана (6:3). Швейцарцы переиграли Италию (5:2), Данию (6:0), Казахстан (3:2) и Словакию (5:3).

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