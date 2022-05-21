Плющев: за 10 лет в России «родили» одного Капризова. Сейчас у нас нет Малкина и Овечкина

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал развитие молодых российских хоккеистов.
«Когда я выигрывал со своей молодёжной командой чемпионат мира, из 22 человек в составе все были нарасхват. Это была настоящая система, которая работала на подготовку молодых хоккеистов.
Сейчас у нас нет хоккеистов такого уровня, как Малкин, Овечкин или Ковальчук. За последние 10 лет мы «родили» одного Кирилла Капризова, и то он вне системы, просто сам очень талантливый парень.
Должна работать система, а система – это научно обоснованный труд. Этот труд просчитывают со специалистами высокого класса. Но у нас даже программы нет, поэтому и результаты отсутствуют. А нам вместо программы предлагают какой-то конспект для детских спортивных школ. При этом к качеству этого документа тоже есть вопросы», – цитирует Плющева «РБК».
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