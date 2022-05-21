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Сборная Швейцарии по хоккею уверенно обыграла Канаду в матче чемпионата мира — 2022

Сборная Швейцарии по хоккею уверенно обыграла Канаду в матче чемпионата мира — 2022
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Сборная Швейцарии одержала победу над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 6:3 (3:3, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Ледовый дворец».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тимо Майер, Пиус Зутер, Нико Хишир, Йонас Зигенталер, Дин Кукан и Михаэль Фора. У канадцев голы забили Кент Джонсон, Адам Лаури и Дрейк Батерсон.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Сборная Швейцарии вышла на чистое первое место в группе А, заработав 15 очков после пяти проведённых матчей. Канада имеет в своём активе 12 баллов за пять игр, занимая вторую строчку.

В следующем матче швейцарцы сыграют с Францией (22 мая, начало — в 20:20 мск), Канада встретится со сборной Дании (23 мая, 20:20 мск).

ЧМ-2022. Группа A
21 мая 2022, суббота. 16:20 МСК
Канада
Окончен
3 : 6
Швейцария
1:0 Джонсон (Барзал, Грейвз) – 11:52 (5x5)   1:1 Фора (Майер, Курашев) – 12:51 (5x5)   2:1 Лаури – 14:11 (4x5)   2:2 Кукан (Хишир, Корви) – 15:33 (5x4)   3:2 Батерсон (Барзал) – 19:03 (5x5)   3:3 Зигенталер (Зутер, Мальгин) – 19:51 (5x5)   3:4 Хишир (Кукан) – 26:13 (5x4)   3:5 Зутер (Мальгин, Симьон) – 43:41 (5x5)   3:6 Майер – 58:01 (en)
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