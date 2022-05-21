Сборная Швейцарии впервые в истории забросила шесть шайб Канаде на чемпионате мира

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 6:3 (3:3, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Ледовый дворец».



Сборная Швейцарии впервые в истории чемпионатов мира забросила шесть шайб канадской команде. Ранее лучшим результатом были четыре гола в матче команд на чемпионате мира — 2010, тогда швейцарцы выиграли со счётом 4:1.



В завершившейся сегодня встрече у Швейцарии забросили Тимо Майер, Пиус Зутер, Нико Хишир, Йонас Зигенталер, Дин Кукан и Михаэль Фора.



Сборная Швейцарии вышла на чистое первое место в группе А, заработав 15 очков после пяти проведённых матчей. В следующей игре швейцарцы сыграют с Францией (22 мая, начало — в 20:20 мск).