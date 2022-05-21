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Александр Овечкин шуткой ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию

Александр Овечкин шуткой ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию
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Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шутливой форме ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию.

«Готов ли вернуться в Россию? Не знаю, у сына спросите», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Отметим, что 36-летний россиянин присутствовал на матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 между московским «Динамо» и «Сочи», который завершился победой сочинцев со счётом 5:1.

Напомним, Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо», форвард выступал за клуб с 2001 по 2005 год, а также во время локаута НХЛ в сезоне-2012/2013. В чемпионатах России он провёл 182 матча, забросив 55 шайб и отдав 55 голевых передач.

Овечкин ещё может взять Кубок Стэнли с «Вашингтоном». Этой команде рано в перестройку Овечкин ещё может взять Кубок Стэнли с «Вашингтоном». Этой команде рано в перестройку
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