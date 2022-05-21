Форвард сборной Швейцарии Мальгин возглавляет гонку бомбардиров и снайперов на ЧМ-2022

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 6:3 (3:3, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Ледовый дворец».



Нападающий швейцарской команды Денис Мальгин в прошедшей встрече стал автором двух голевых передач. 25-летний хоккеист вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира — 2022, в его активе 10 (4+6) баллов. Также Мальгин разделяет первое место в гонке снайперов с Йоахимом Блихфельдом (Дания), Пьер-Люком Дюбуа (Канада) и Расмусом Асплундом (Швеция).



Отметим, что Мальгин набирал очки во всех пяти матчах швейцарцев на турнире. Швейцария занимает первое место в группе А, заработав 15 очков после пяти матчей.