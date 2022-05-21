Майер — о 6:3 с Канадой: мы не теряем связь с реальностью. Впереди долгий путь
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Нападающий сборной Швейцарии по хоккею Тимо Майер прокомментировал победу над командой Канады (6:3) в матче группового этапа чемпионата мира — 2022.
«Мы проявили характер. У нас отличные лидеры, ребята сохраняют спокойствие, не катаясь будто на американских горках, а оставаясь эмоционально устойчивыми. Я думаю, мы можем гордиться тем характером, который показали сегодня. В то же время мы не теряем связь с реальностью. Мы знаем, что есть ещё два сильных соперника и долгий путь перед нами», — цитирует Майера официальный сайт ИИХФ.
Сборная Швейцарии вышла на чистое первое место в группе А, заработав 15 очков после пяти матчей. В следующей игре швейцарцы сыграют с Францией (22 мая, начало — в 20:20 мск).
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