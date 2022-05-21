Барзал — о поражении от Швейцарии: немного тревожный звонок, но мы вернёмся сильнее

Нападающий сборной Канады Мэтью Барзал прокомментировал поражение в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Швейцарии (3:6).



«Это была весёлая игра. На наших матчах действительно ещё не было столько болельщиков, независимо от того, болеют ли они за другую команду или за нас. Это придало хорошей энергии.



Мы не смогли воспользоваться большинством, а затем дали забить пару голов. Швейцария — хорошая сборная, самая сильная, с которой мы играли. Немного тревожный звонок, но мы вернёмся сильнее в матче с Данией», — приводит слова Барзала официальный сайт ИИХФ.



Канада имеет в своём активе 12 баллов за пять игр, занимая вторую строчку в турнирной таблице группы А. В следующем матче канадцы встретятся со сборной Дании (23 мая, 20:20 мск).