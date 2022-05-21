«Калгари» подписал контракт новичка с российским форвардом Николаевым, выступавшим в USHL

Российский нападающий Илья Николаев подписал контракт новичка с «Калгари Флэймз», сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.



Отмечается, что соглашение заключено сроком на три года.



В прошедшем сезоне 20-летний форвард выступал в Хоккейной лиге США за клуб «Трай-Сити». На его счету 54 матча, в которых он набрал 67 (22+45) очков при показателе полезности «+33». «Трай-Сити» дошёл до полуфинала плей-офф прошедшего розыгрыша USHL.



«Калгари» по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги занял третье место в турнирной таблице Западной конференции и в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли обыграл «Даллас Старз» (4-3). Во втором раунде «Флэймз» встречаются с «Эдмонтон Ойлерз». Счёт в серии равный — 1-1.