«Калгари» подписал контракт новичка с российским форвардом Николаевым, выступавшим в USHL
Поделиться
Российский нападающий Илья Николаев подписал контракт новичка с «Калгари Флэймз», сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Отмечается, что соглашение заключено сроком на три года.
В прошедшем сезоне 20-летний форвард выступал в Хоккейной лиге США за клуб «Трай-Сити». На его счету 54 матча, в которых он набрал 67 (22+45) очков при показателе полезности «+33». «Трай-Сити» дошёл до полуфинала плей-офф прошедшего розыгрыша USHL.
«Калгари» по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги занял третье место в турнирной таблице Западной конференции и в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли обыграл «Даллас Старз» (4-3). Во втором раунде «Флэймз» встречаются с «Эдмонтон Ойлерз». Счёт в серии равный — 1-1.
Комментарии
- 21 мая 2022
-
22:08
-
21:44
-
21:17
-
20:43
-
20:14
-
19:45
-
19:39
-
19:11
-
19:03
-
18:45
-
18:18
-
17:32
-
17:15
-
16:25
-
16:15
-
15:55
-
15:37
-
15:18
-
14:50
-
14:38
-
14:19
-
13:58
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:35
-
12:15
-
11:56
-
11:20
-
11:00
-
10:44
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:43
Партнерский контент