Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Калгари» подписал контракт новичка с российским форвардом Николаевым, выступавшим в USHL

«Калгари» подписал контракт новичка с российским форвардом Николаевым, выступавшим в USHL
Комментарии

Российский нападающий Илья Николаев подписал контракт новичка с «Калгари Флэймз», сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Отмечается, что соглашение заключено сроком на три года.

В прошедшем сезоне 20-летний форвард выступал в Хоккейной лиге США за клуб «Трай-Сити». На его счету 54 матча, в которых он набрал 67 (22+45) очков при показателе полезности «+33». «Трай-Сити» дошёл до полуфинала плей-офф прошедшего розыгрыша USHL.

«Калгари» по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги занял третье место в турнирной таблице Западной конференции и в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли обыграл «Даллас Старз» (4-3). Во втором раунде «Флэймз» встречаются с «Эдмонтон Ойлерз». Счёт в серии равный — 1-1.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022