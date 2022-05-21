Хоккейное «Динамо» поздравило одноклубников с завоеванием бронзовых медалей РПЛ
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Хоккейное «Динамо» поздравило своих футбольных одноклубников с завоеванием бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Наши футбольные друзья впервые за 14 лет в медалях Российской Премьер-Лиги! И пусть сегодняшний результат не принёс желаемых эмоций, мы поздравляем коллег с этим достижением. 29 мая мы будем с вами! Вперёд, «Динамо», — написал телеграм-канал хоккейного клуба.
Отметим, что в последнем туре бело-голубые уступили «Сочи» со счётом 1:5. В воскресенье, 29 мая, «Динамо» встретится со «Спартаком» в финальном матче Кубка России. Матч пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск.
Хоккейное «Динамо» завершило сезон КХЛ во втором раунде плей-офф, где уступило ЦСКА (0-4).
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