Хоккейное «Динамо» поздравило одноклубников с завоеванием бронзовых медалей РПЛ

Хоккейное «Динамо» поздравило своих футбольных одноклубников с завоеванием бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



«Наши футбольные друзья впервые за 14 лет в медалях Российской Премьер-Лиги! И пусть сегодняшний результат не принёс желаемых эмоций, мы поздравляем коллег с этим достижением. 29 мая мы будем с вами! Вперёд, «Динамо», — написал телеграм-канал хоккейного клуба.



Отметим, что в последнем туре бело-голубые уступили «Сочи» со счётом 1:5. В воскресенье, 29 мая, «Динамо» встретится со «Спартаком» в финальном матче Кубка России. Матч пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск.



Хоккейное «Динамо» завершило сезон КХЛ во втором раунде плей-офф, где уступило ЦСКА (0-4).