«Подобные игры могут открыть глаза на многое». Главный тренер Канады — о 3:6 со Швейцарией

Главный тренер сборной Канады по хоккею Клод Жюльен прокомментировал поражение в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Швейцарии (3:6).



«Швейцарцы до этого матча также хорошо играли на этом турнире, и сегодня они снова продемонстрировали это. Игра нашей спецбригады сегодня была не очень хорошей. Мы не забили в большинстве. Мы не очень хорошо справились с этими ситуациями, это загнало нас в яму.



У нас была пятиминутная игра в большинстве, которой мы не воспользовались, и подобные вещи могут аукнуться в игре. Подобные матчи также могут открывать глаза на многое, так что мы должны извлечь из этого уроки», — цитирует Жюльена The Record.



Канада имеет в своём активе 12 баллов за пять игр, занимая вторую строчку в турнирной таблице группы А. Ранее «кленовые листья» провели встречи с Германией (5:3), Италией (6:1), Словакией (5:1) и Казахстаном (6:3). В следующем матче канадцы встретятся со сборной Дании. Игра состоится во вторник 23 мая. Стартовое вбрасывание — в 20:20 по московскому времени.