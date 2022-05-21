«Подобные игры могут открыть глаза на многое». Главный тренер Канады — о 3:6 со Швейцарией

Главный тренер сборной Канады по хоккею Клод Жюльен прокомментировал поражение в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Швейцарии (3:6).
«Швейцарцы до этого матча также хорошо играли на этом турнире, и сегодня они снова продемонстрировали это. Игра нашей спецбригады сегодня была не очень хорошей. Мы не забили в большинстве. Мы не очень хорошо справились с этими ситуациями, это загнало нас в яму.
У нас была пятиминутная игра в большинстве, которой мы не воспользовались, и подобные вещи могут аукнуться в игре. Подобные матчи также могут открывать глаза на многое, так что мы должны извлечь из этого уроки», — цитирует Жюльена The Record.
Канада имеет в своём активе 12 баллов за пять игр, занимая вторую строчку в турнирной таблице группы А. Ранее «кленовые листья» провели встречи с Германией (5:3), Италией (6:1), Словакией (5:1) и Казахстаном (6:3). В следующем матче канадцы встретятся со сборной Дании. Игра состоится во вторник 23 мая. Стартовое вбрасывание — в 20:20 по московскому времени.
- 21 мая 2022
-
22:08
-
21:44
-
21:17
-
20:43
-
20:14
-
19:45
-
19:39
-
19:11
-
19:03
-
18:45
-
18:18
-
17:32
-
17:15
-
16:25
-
16:15
-
15:55
-
15:37
-
15:18
-
14:50
-
14:38
-
14:19
-
13:58
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:35
-
12:15
-
11:56
-
11:20
-
11:00
-
10:44
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:43