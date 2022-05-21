Генменеджер «Динамо»: не видим проблем, если надо играть только российскими хоккеистами

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал ситуацию с подписанием легионеров.



«Пока легионерская тема неясна. Невозможно сказать, что будет через месяц или два. Но на данный момент активных работ по легионерам не ведём.



Есть попытки вернуть тех легионеров, которые уехали весной? Мы разговариваем. И с Оскаром Линдбергом на связи, и с Эриком О’Деллом. Я бы сказал, что они проявляют интерес, но достаточно осторожно. Сами понимаем, какое общественное мнение в Европе. Поэтому пока, если можно так выразиться, на паузе и мы, и они.



Какое отношение к ужесточению лимита? Сложно сказать. Если честно, мы с руководством предварительно обсуждали это. Может, это такое время перемен настало. И это может быть к лучшему. Наступит время проявить себя молодёжи, что даст шанс нашему хоккею в целом перезагрузиться. Но это будет зависеть от некоторых объективных моментов: как будет ли выступать сборная, в каких турнирах она будет принимать участие, будем ли мы изолированы. Конечно, легионеры придают чемпионату определенный статус и уровень. Но мы также не видим никаких проблем, если надо играть только российскими хоккеистами», — цитируют Сопина «Известия».