Сборная Словакии по хоккею одержала третью победу на ЧМ-2022, переиграв Италию

Сборная Словакии одержала победу над командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Ледовый дворец».



В составе словацкой команды заброшенными шайбами отметились Михал Криштоф, Адам Сикора а также Алекс Тамаши. Единственный гол у итальянцев забил Алекс Тривеллато.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Сборная Словакии занимает пятое место в турнирной таблице группы А, набрав девять очков после шести встреч. Италия располагается на седьмой строчке, имея в своём активе один балл за шесть игр.



В следующем матче словацкие хоккеисты сыграют с командой Дании (24 мая, начало — в 16:20 мск), итальянцы проведут встречу со сборной Казахстана (23 мая, 16:20 мск).