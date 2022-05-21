Expressen: экс-форвард «Салавата» Хартикайнен может стать игроком шведского «Лулео»

Экс-нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен может стать игроком шведского «Лулео», сообщает Expressen.



«Я не разговаривал ни с одной командой, сказав всем, что играю сейчас за сборную. Я чувствую свободу. Я могу играть там, где захочу. Посмотрим этим летом, куда поеду. Я сейчас ни о чём не думаю — хочу сыграть на чемпионате мира, а там посмотрим», — сказал Хартикайнен.



Напомним, 32-летний финн ранее выступал за финский клуб „КалПа“, „Эдмонтон Ойлерз“ в Национальной хоккейной лиге (2010-2013) и „Салават Юлаев“ (2013-2022). На его счету 472 матча в регулярных сезонах КХЛ, он набрал 355 (157+198) очков при общей полезности „+61“. В плей-офф Хартикайнен принял участие в 89 встречах, забросив 29 шайб и отдав 35 передач при полезности „+24“.