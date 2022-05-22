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Брайан Раст продлил соглашение с «Питтсбургом»

Брайан Раст продлил соглашение с «Питтсбургом»
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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на шесть лет, за которые хоккеист получит $ 30,75 млн.

Раст выступает за «Питтсбург» с 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 58 (24+34) очков. Также на его счету 8 (2+6) очков в семи матчах плей-офф.

Ранее «Пингвинз» также предлагал новые контракты российскому форварду Евгению Малкину, а также защитнику Крису Летангу, переговоры по которым зашли в тупик.

Капитан «пингвинов» Сидни Кросби остался недоволен условиями, которые клуб предложил его партнёрам. Обоим хоккеистам были предложены соглашения с понижением зарплаты – на три года с кэпхитом $ 5 млн.

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