Брайан Раст продлил соглашение с «Питтсбургом»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст подписал новый контракт с клубом.



Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на шесть лет, за которые хоккеист получит $ 30,75 млн.



Раст выступает за «Питтсбург» с 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 58 (24+34) очков. Также на его счету 8 (2+6) очков в семи матчах плей-офф.

Ранее «Пингвинз» также предлагал новые контракты российскому форварду Евгению Малкину, а также защитнику Крису Летангу, переговоры по которым зашли в тупик.



Капитан «пингвинов» Сидни Кросби остался недоволен условиями, которые клуб предложил его партнёрам. Обоим хоккеистам были предложены соглашения с понижением зарплаты – на три года с кэпхитом $ 5 млн.