Защитник «Колорадо» попал в больницу после силового приёма Барбашёва

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Колорадо Эвеланш».
В одном из эпизодов российский защитник «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл силовой приём на канадском защитнике «Колорадо» Самуэле Жираре. В итоге, канадец не смог продолжить эту встречу из-за травмы верхней части тела и был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.
На данный момент счёт в серии 1-1.
Напомним, на предыдущей стадии турнира «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту Уайлд». «Колорадо», в свою очередь одержал победу в серии с «Нэшвилл Предаторз».
«Колорадо» завершил регулярный чемпионат на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Сент-Луис», в свою очередь, занял четвертое место, набрав 109 очков.
- 22 мая 2022
-
04:53
-
04:48
- 21 мая 2022
-
23:58
-
23:35
-
23:30
-
23:03
-
22:52
-
22:34
-
22:08
-
21:44
-
21:17
-
20:43
-
20:14
-
19:45
-
19:39
-
19:11
-
19:03
-
18:45
-
18:18
-
17:32
-
17:15
-
16:25
-
16:15
-
15:55
-
15:37
-
15:18
-
14:50
-
14:38
-
14:19
-
13:58
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:35
-
12:15