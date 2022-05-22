Защитник «Колорадо» попал в больницу после силового приёма Барбашёва

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Колорадо Эвеланш».

В одном из эпизодов российский защитник «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл силовой приём на канадском защитнике «Колорадо» Самуэле Жираре. В итоге, канадец не смог продолжить эту встречу из-за травмы верхней части тела и был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

На данный момент счёт в серии 1-1.

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту Уайлд». «Колорадо», в свою очередь одержал победу в серии с «Нэшвилл Предаторз».

«Колорадо» завершил регулярный чемпионат на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Сент-Луис», в свою очередь, занял четвертое место, набрав 109 очков.