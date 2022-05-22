Появилось видео столкновения Барбашёва и Жирара

Завершился третий матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

По ходу матча российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв столкнулся с защитником «Колорадо» Самуэлем Жираром, нанеся ему травму.

ВИДЕО столкновения можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

После столкновения канадец не смог продолжить игру. Позже врачи констатировали ему перелом грудной клетки.

Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо».

Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» в овертайме со счётом 3:2. Во втором матче сильнее оказался «Сент-Луис», счёт — 4-1. Следующий матч между командами пройдёт 24 мая и начнётся в 4:30 мск.