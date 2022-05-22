Давыдов: если в КХЛ главная реформа – сокращение перерывов на 2 минуты, то у нас проблемы

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о развитии молодых игроков в КХЛ.



«Ну, хорошо, хотите легионеров – но тогда каждое легионерское место компенсируйте и защищайте в заявке одним молодым воспитанником!



Ставите трех иностранцев на матч КХЛ – воспитывайте в своей системе трех талантов и гарантируйте им три места в основном составе с регулярным выходом на лёд. Ставите четырёх иностранцев – будьте добры дать шанс четырем юниорам, и так далее по списку. Справедливая и эффективная система!



Нужна системная работа с молодыми – прежде всего со стороны КХЛ.



Есть ли она? Пока не вижу. Перед церемонией закрытия сезона ждал от президента Лиги каких-то важных решений, проектов реформ. К сожалению, так ничего и не услышал. Кроме предложения по хронометражу перерывов, которое, как мне кажется, интересно разве что бюрократам.



Знаете, если в КХЛ главная реформа – сокращение перерывов с 17 минут до пятнадцати, то, ребята, у нас в хоккее большие проблемы. И с идеями, и с исполнителями», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.